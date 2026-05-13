Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia. Secondo trionfo stagionale per l'Inter, che all'Olimpico supera 2-0 la Lazio e festeggia il suo decimo titolo nella competizione. Un successo che accompagna il 21° Tricolore già aritmetico da tempo, trofei che meritano applausi per una stagione vincente. È di nuovo 'double' interista a distanza di 16 anni: oggi come allora uno dei grandi protagonisti è Cristian Chivu, allenatore che a caldo ha commentato la vittoria. "L'Inter ha vinto due trofei quest’anno, ce lo siamo meritati perché abbiamo fatto una buona stagione. Siamo tutti felici per quello che abbiamo superato, felici per i tifosi e per la società che ci ha sempre supportato. Nuovo ciclo dell'Inter? Ci godiamo quello di buono fatto. Abbiamo vinto scudetto e Coppa, non è mai scontato e non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere vincendo due trofei. Siamo felici per questo".

Approfondimento L'Inter trionfa anche in Coppa: Lazio battuta 2-0