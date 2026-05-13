Decima Coppa Italia nella storia dei nerazzurri che festeggiano il 'double' a distanza di 16 anni. Un trionfo commentato da Cristian Chivu: "Abbiamo fatto una buona stagione e ci siamo meritati i due trofei. Siamo felici e ci godiamo quanto di buono fatto"
Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia. Secondo trionfo stagionale per l'Inter, che all'Olimpico supera 2-0 la Lazio e festeggia il suo decimo titolo nella competizione. Un successo che accompagna il 21° Tricolore già aritmetico da tempo, trofei che meritano applausi per una stagione vincente. È di nuovo 'double' interista a distanza di 16 anni: oggi come allora uno dei grandi protagonisti è Cristian Chivu, allenatore che a caldo ha commentato la vittoria. "L'Inter ha vinto due trofei quest’anno, ce lo siamo meritati perché abbiamo fatto una buona stagione. Siamo tutti felici per quello che abbiamo superato, felici per i tifosi e per la società che ci ha sempre supportato. Nuovo ciclo dell'Inter? Ci godiamo quello di buono fatto. Abbiamo vinto scudetto e Coppa, non è mai scontato e non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere vincendo due trofei. Siamo felici per questo".
Approfondimento
L'Inter trionfa anche in Coppa: Lazio battuta 2-0
"Ripetersi non sarà facile, ma…"
"L'elemento decisivo per la stagione? Il livello dei giocatori, hanno dato il massimo e raggiunto i sogni — ha poi proseguito Chivu a Sport Mediaset, che sul suo futuro dice: "Nel calcio si pianifica tutto a breve termine. Sappiamo che nel calcio ci sono i momenti, se le cose non vanno bene sei messo in discussione. So di avere a che fare con un gruppo di uomini veri che ci hanno sempre messo la faccia. In estate fin dal Mondiale per Club ho cercato di fare dl mio meglio, ho trovato una squadra che mentalmente non stava bene. Ora ripetersi non sarà facile, ma dovremo essere pronti a essere all'altezza delle aspettative ma soprattutto delle nostre ambizioni".