Fiorentina, Sousa: "Col Napoli come una finale"

Neanche il tempo di vincere col Chievo che la Fiorentina torna subito in campo al San Paolo: in Tim Cup - martedì sera - c'è il Napoli di Sarri. Sfida difficile, un obiettivo importante. Si entra nel vivo della competizione, così Sousa nella conferenza stampa pre-partita: "È una società che lotta da diversi anni per vincere lo Scudetto e competere sui livelli da Champions. Quest'anno ha preso decisioni importanti sui suoi rinforzi. Per questo può avere continuità e versatilità nelle sue scelte. Hanno avuto difficoltà con la punta, sbloccandosi sul mercato. Una squadra con tante possibilità di competere ad livelli alti in campionato e in Champions".

Il calcio italiano, il gruppo, gli obiettivi - "I miei colleghi mi fanno sempre pensare e ripensare dinamiche per scavalcare l'efficacia che le squadre cercano di avere contro di noi. È una continua ricerca per mandare ai nostri giocatori certe dinamiche, la concentrazione e l'intensità mentale per aggiungere sempre qualcosa alle nostre capacità calcistiche". Capitolo gruppo: "Ho avuto fortuna, e l'ho trovata lavorando con coerenza. Quello che mi propongo è raggiungere livelli di fiducia dai miei giocatori. L'ho detto dall'inizio: questo è un gruppo stupendo, che si allena sempre per crescere. È un rapporto che cerco sempre di mantenere con coerenza". Obiettivo Tim Cup: "Quello che conta è cercare di superarsi, cercando la vittoria in ogni competizione. Loro la vedono come noi, e vogliono vincere sempre. Sarà una partita bella come le ultime che abbiamo fatto, sperando che i risultati siano migliori".