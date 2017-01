Juventus-Milan: le scelte di Allegri e Montella

QUI MILANELLO - Sono due gli uomini sotto osservazione di Montella in vista della sfida di mercoledì, entrambi spagnoli: Suso e Deulofeu. L'esterno ex Genoa, sempre in campo per tutti i minuti nelle ultime 12 partite, e giocatore di movimento più utilizzato da Montella (1694 minuti), ha terminato prima dei compagni l'allenamento a causa di un affaticamente che preoccupa l'allenatore rossonero. Per questo lo spagnolo dovrebbe essere risparmiato con Honda schierato nel tridente come esterno destro. Proprio la stessa posizione che potrebbe occupare, ma solo a gara in corso, Gerard Deuloeu, appena arrivato e già in campo con i suoi compagni a Milanello: la società è fiduciosa sull'arrivo del transfer e l'ex esterno offensivo di Barcellona e Everton dovrebbe essere dunque convocato per lo Stadium. In mezzo al campo certo il rientro di Locatelli, così come quello in difesa di Romagnoli, entrambi squalificati contro il Napoli. In avanti solito ballottaggio Bacca-Lapadula, con l'italiano leggermente favorito sul colombiano