Inter, dalla Spagna un messaggio firmato Gabigol

Un gol per lasciare il segno - Quarantacinque minuti per mettersi in mostra e, sebbene l’avversario non fosse dei più complicati da affrontare, Gabriel Barbosa è comunque riuscito a lanciare un messaggio all’allenatore, ai tifosi ed a tutto l’ambiente nerazzurro. In termini di carattere il brasiliano è stato di certo il più positivo - probabilmente perché consapevole di avere una chance importante da sfruttare: ha combattuto, ha retto i duelli fisici e si è fatto sentire anche in fase di pressing. L’obiettivo era chiaramente uno: lasciare il segno. Ed oltre alla prestazione è arrivato anche il gol proprio in chiusura di gara (durata solo 45 minuti come la formula del torneo prevedeva). Con un pallonetto a superare il portiere alla fine ha messo la firma sulla sfida, dando la vittoria alla sua squadra e, forse, riuscendo anche a convincere Pioli a dargli un po’ più di spazio - come lui ed il suo agente continuano a chiedere da mesi.



Lavoro e speranze - Per un attaccante segnare è sempre importante, lo dicono i più grandi e di certo il ragionamento può valere allo stesso modo per Gabigol. Anche in un mini torneo utile solo a far girare le gambe prima della ripresa del campionato, anche se il risultato alla fine conta poco o nulla. Lo squillo di ieri - e la conseguente eco che sta portando con sé - potrebbero segnare una svolta nel futuro interista del brasiliano. L‘investimento fatto la scorsa estate è stato importante e nei mesi scorsi il ragazzo non ha mai manifestato pubblicamente il suo malcontento e, anzi, ha definito il suo 2016 "un anno meraviglioso". Non ha mai voluto creare problemi, nemmeno quando sui social tutti si chiedevano ironicamente che fine avesse fatto; ha continuato a lavorare e ieri si è preso la sua prima, piccola gioia personale. E’ sempre stato l’agente a parlare per lui, sottolineando come l’avventura a Milano e l’atteggiamento del club fossero stati "deludenti".