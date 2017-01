Spalletti: "Mercato? Siamo pochi. Voglio vincere"

La Roma è già tornata in campo da cinque giorni per preparare sia il prossimo impegno di Serie A contro il Genoa, sia per farsi trovare pronta per le tante sfide che la squadra di Luciano Spalletti dovrà affrontare nei prossimi mesi. Serie A, Europa League, Coppa Italia; l’obiettivo è sempre quello di crescere per provare a migliorare i risultati ottenuti al termine della scorsa stagione. Queste sono le speranze dell’allenatore giallorosso, che in esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha toccato numerosi argomenti; dal mercato alle aspettative future, fino alla situazione attuale della sua rosa. "Quando ero piccolo i miei nonni mi dicevano sempre che quando fai qualcosa il primo dell'anno poi lo puoi fare per tutto l’anno, anche i superstiziosi dicono così - ha detto Spalletti - allora noi abbiamo pensato di allenarci già il 1° gennaio per riuscire ad andare fortissimo per tutto l’anno".



"Ci piacerebbe sentire i tiosi più vicini" - "Abbiamo cercato di far diventare questi primi giorni del 2017 l’inizio di un percorso che metterà a disposizione dei mini trofei; se riusciremo a portare a casa il nostro piccolo trofeo giornaliero vorrà dire che avremo fatto dei numeri importanti. Come dicevo non devono esistere giorni precedenti e successivi ma devono diventare tutti dei momenti per lavorare in maniera serena e corretta. Anche il fatto di avere l'aspirazione di guarire un giorno prima da un infortunio, di non portare le vicende personali dentro lo spogliatoio, di non dire frasi non corrette davanti alla squadra sono tutti aspetti su cui si può lavorare per migliorare, sono tutti mini trofei. I giocatori dicono sempre che giocare a calcio gli piace e che scendere in campo per le partite è la loro gioia. Quello che fa la differenza, secondo me, è la partecipazione del pubblico. Se andiamo a vedere le gare infrasettimanali ci rendiamo conto che non c'è molto pubblico. E’ vero che in tv le vedono tutti però a chiunque piace il contatto fisico e il calore del tifoso".