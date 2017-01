Sousa: "Non penso al futuro, onoriamo i tifosi"

Dopo la gara rinviata col Pescara, la Fiorentina torna in campo. Obiettivo tre punti, specie dopo i 3 risultati consecutivi senza vittorie (2 sconfitte, un pareggio). Nel mezzo, solo il successo in Coppa Italia contro il Chievo. Ora si riparte, al Franchi arriva la Juve. Partita storica, sentita. In campo e sul mercato. Da non perdere. Ecco le parole di Sousa in conferenza.

Come si batte la Juve? - "Dobbiamo fare meglio di quello che sappiamo fare. Quando i nostri avversari sono di alto livello chiaramente è più difficile. Non dobbiamo spiegare l'importanza di questa gara per tutti noi". Bianconeri squadra tosta: "Ne abbiamo già parlato, serve cattiveria agonistica, cerchiamo sempre di migliorare, non solo a livello professionale. Nella vita servono carattere e personalità. Questa squadra può crescere ancora, si può vincere perdere o pareggiare: sarei soddisfatto se riuscissimo a mantenere la performance dello scorso anno, sperando in un risultato diverso. Non ci dovremo solo difendere e cercare il contropiede, i bianconeri hanno una forte identità. All'andata abbiamo subito il pressing dei nostri avversari ma nella ripresa abbiamo controllato il possesso e il gioco. La Juve difende molto bene, con qualità difensiva e fisica. Questo ci crea difficoltà anche nel momento della creazione del gioco. Loro però possono soffrire la nostra capacità di controllare il gioco".