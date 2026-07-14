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Fiorentina, raduno aperto ai tifosi: attesa per Atta ma è Kean il più acclamato. VIDEO

tifosi al ritiro

Allenamento aperto ai tifosi in occasione del secondo giorno di raduno della Fiorentina. Tanti i sostenitori viola presenti, che non hanno fatto mancare il loro entusiasmo. Attesa per Atta, che verrà presentato in conferenza mercoledì 15 luglio alle 12, ma è Kean il giocatore a raggiungere il livello di decibel più alto dei bambini presenti. Nel VIDEO le novità raccontate dalla nostra inviata Vanessa Leonardi

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