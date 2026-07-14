Inchiesta arbitri verso la stretta finale: le news

Siamo alla stretta finale dell'inchiesta che vede l’ex designatore Rocchi indagato con l’ipotesi di frode sportiva “in concorso con esponenti della società Inter”, che al momento non hanno ufficialmente un nome e cognome, tanto che non ci sono indagati tra i tesserati Inter. Si avvicina la chiusura delle indagini preliminari, molto probabilmente con la richiesta di archiviazione. Poche ore ancora per avere sulla richiesta la firma anche del pm Ascione, che conduce le indagini da ottobre 2024, ma che nelle prossime ore si trasferirà, essendo da tempo destinato ad altro incarico a Roma. Altrimenti la chiusura verrà affidata al sostituto procuratore Ielo. La decisione in ogni caso arriverà entro il 24 luglio. Il filone in questione è quello delle designazioni di 4 partite citate nei capi di imputazione. Mentre il filone Var delle cosiddette bussate passerà a Monza. A chiusura indagini i fascicoli verranno poi trasmessi alla Procura Federale.