Allegri come Rovazzi: "Andiamo a comandare"

Il black out con l'Atalanta - "I numeri sono dalla nostra parte, ma ci sono aspetti da migliorare", dice l'allenatore della Juve dopo la qualificazione da brivido ai quarti di finale della Tim Cup. "Dobbiamo migliorare noi stessi, subire meno gol. La fase difensiva non è una vergogna e quando non si ha la palla basta stare in campo in modo ordinato perché alla Juve è difficile tirare in porta".