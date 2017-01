Juve, qualificazione da brivido: 3-2 all'Atalanta

Riecco Pjaca - Nella ripresa non c'è (subito) reazione da parte dell'Atalanta. La squadra di Gasp sembra non avere fiducia, come quando Petagna si ritrova da solo al limite dell'area e con un certo impaccio si fa recuperare e togliere il pallone da un avversario. Poi qualcosa cambia. Mentre Allegri concede a Pjaca gli ultimi 30 minuti al posto di Dybala (croato in campo dopo circa 3 mesi dall'infortunio), Gasperini sistema tatticamente almeno tre volte i suoi. E l'Atalanta col passare del tempo appare più ordinata e aggressiva a metà campo, fino ad accorciare le distanze con Konko.



Finale ad alta intensità - Poco dopo il 2-1 la Juve allunga di nuovo con il rigore trasformato da Pjanic per un evidente fallo di D'Alessandro su Lichtsteiner; il finale, però, è tutto dei nerazzurri. Konko sfiora ancora il gol a una manciata di metri da Neto, mentre Latte Lath s'inventa il 3-2 su assist di Conti. Difese a tre e tanti spazi per una chiusura di match tanto bella quanto inaspettata. L'Atalanta trasformata magicamente da Gasperini lotta fino al terzo minuto di recupero, la Juve contiene e va ai quarti.