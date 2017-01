Insigne-Callejon, il Napoli piega un buon Milan

Le scelte - Nella sera della 50^ presenza in Serie A per il non ancor 18enne Donnarumma, Montella conferma le scelte della vigilia. A centrocampo c’è Pasalic e non Bertolacci. Al posto dello squalificato Locatelli c’è Sosa. In avanti accanto a Bacca ci sono Suso e Bertolacci. Il Napoli risponde con il classico 4-3-3: in difesa Tonelli affianca Albiol. A centrocampo, Allan e Hamsik supportano Jorginho. In avanti confermati i tre "piccoletti" Callejon, Insigne e Mertens.