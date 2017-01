Milan, Montella: "Ce la siamo giocata alla pari"

Uno-due tremendo, sotto di un paio di reti in appena 10 minuti. Poi la rete di Kucka nella ripresa, ma non basta. Milan sconfitto dal Napoli a San Siro, i rossoneri restano al quinto posto e falliscono l'aggancio alla Lazio (di scena domenica allo Stadium con la Juve). Ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore Vincenzo Montella ha commentato così la sconfitta: "Ci abbiamo messo otto minuti per prendere due gol, faremo sicuramente meglio. Champions? Non parlo di obiettivi, mi piacerebbe parlare della partita. E' stata bella, le due squadre hanno giocato a viso aperto, mi dispiace di aver perso perché i ragazzi non meritavamo. Il calcio è così, dobbiamo migliorare. Ma hanno giocato alla pari, a tratti abbiamo comandato noi, specie contro un avversario abituato a pressare, fraseggiare. C'è da essere soddisfatti, guardiamo con ottimismo al futuro. Il Napoli da 6-7 anni gioca in Europa, giocherà col Real Madrid".

"Guardiamo avanti con ottimismo" - Soddisfatto, Montella: "Abbiamo iniziato ora il nostro percorso, guardiamo avanti con ottimismo. Abbiamo segnato rubando palla a Jorginho, il Napoli è forte in difesa, ma non solo. Ti portano a giocare esternamente per poi attaccarti per vie centrali, sono così. Col passare dei minuti è cambiata l'intensità, Sosa ha iniziato a intendere il ruolo con più padronanza. Non aveva mai giocato lì. Il Napoli si sa, è più avanti di noi sotto un profilo di squadra, c'è soddisfazione da parte mia comunque". Sulla rete degli azzurri: "Insigne? Tanto di cappello, ha fatto un bel gol. Non ci sono errori particolari però, anche sull'assist di Mertens. Il belga è più rapido di Paletta, ha fatto un buon movimento e l'ha superato in velocità. I nostri due centrali è la seconda/terza partita che giocano insieme, giocare contro questo Napoli non era facile, partiamo da questo aspetto per migliorare".