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Roma, infortunio per Robinio Vaz: lesione del collaterale mediale del ginocchio destro

Serie A

Infortunio in casa Roma nei primi giorni di ritiro dei giallorossi: Robinio Vaz ha subito una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Gasperini deve dunque fare i conti con il primo stop stagionale, tempi di recupero da valutare in base all'evoluzione clinica

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Brutte notizie per Gian Piero Gasperini dal ritiro di Trigoria dove è appena iniziata la nuova stagione della Roma. Robinio Vaz si è infortunato al ginocchio. Per l'attaccante classe 2007 si tratta di una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il club giallorosso ha fatto sapere che i tempi di recupero saranno stimati in base all'evoluzione clinica. 

I numeri di Robinio Vaz

Arrivato a gennaio dal Marsiglia, il giovane attaccante ha collezionato con la Roma 14 presenze in stagione con 1 gol e 2 assist tra Serie A ed Europa League.

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