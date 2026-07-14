Brutte notizie per Gian Piero Gasperini dal ritiro di Trigoria dove è appena iniziata la nuova stagione della Roma. Robinio Vaz si è infortunato al ginocchio. Per l'attaccante classe 2007 si tratta di una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il club giallorosso ha fatto sapere che i tempi di recupero saranno stimati in base all'evoluzione clinica.

I numeri di Robinio Vaz

Arrivato a gennaio dal Marsiglia, il giovane attaccante ha collezionato con la Roma 14 presenze in stagione con 1 gol e 2 assist tra Serie A ed Europa League.