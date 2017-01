Napoli, Sarri: "Passi avanti nella mentalità"

Due gol nei primi dieci minuti di partita decidono la gara tra Milan e Napoli. La squadra di Maurizio Sarri conquista tre punti a San Siro e si porta così a +7 sulla squadra di Montella. Sono 44 ora i punti in classifica degli azzurri, che hanno sbloccato il match contro i rossoneri al 6’ con Insigne e hanno raddoppiato al 9’ con Callejon. Inutile la rete di Kucka. L’allenatore dei partenopei ha commentato così la vittoria dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport, parlando anche degli obiettivi per la stagione: "Abbiamo approcciato bene alla gara - ha detto - i ragazzi hanno fatto benissimo per 30 minuti. Poi siamo stati meno cattivi sulle riconquiste e abbiamo perso parecchi palloni anche in zone pericolose. E’ per questo che siamo andati in difficoltà. Il Milan poi ha riaperto la partita - come era prevedibile - ma lo ha fatto sfruttando i nostri errori. La squadra ha mostrato i soliti limiti e alla fine siamo anche andati in sofferenza; però devo dire che rispetto alle partite giocate in precedenza ho visto dei passi avanti".



Ora la Fiorentina - Poi una puntualizzazione: "La frase che 'non firmo per il secondo posto' è stata estrapolata da un contesto più ampio. Non è un’esclamazione da presuntuosi, mi sono sempre costruito tutto con il lavoro e non penso che siamo convintissimi di arrivare primi. Era un discorso più ampio. Tornando all’attualità aggiungo che non abbiamo nulla in più di chi ci sta davanti altrimenti saremmo davanti a tutti noi, la Juve ha qualcosa in più di tutti da sei anni. Guardiamo chi è davanti a noi in classifica ma ora la nostra testa è sulla partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. Vogliamo andare avanti anche in questa competizione a cui teniamo molto. Se pensiamo oltre questi orizzonti temporali facciamo meno errori. Oggi siamo stati meno brillanti? Rispetto a Firenze ho visto miglioramenti ma ancora possiamo e dobbiamo fare meglio dal punto di vista della gestione. Ho fatto scelte tattiche un po’ diverse perché il Milan anche stasera ha giocato con difensori esterni molto altri".