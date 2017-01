Lazio, contro il Chievo spazio a Djordjevic

Inzaghi l'aveva detto: "Djordjevic resta, può dare tanto". Così è stato. Dopo il gol in Tim Cup contro il Genoa, l'attaccante è fuori dal mercato e si giocherà le sue chance fino all'ultimo. Anzi, a proposito: contro il Chievo toccherà proprio a lui dal primo minuto. Immobile è squalificato, al centro dell'attacco ci sarà il serbo. Che storia la sua, a causa dell'esplosione dell'ex Toro era rimasto ai margini, ma Inzaghi ha saputo recuperarlo. Diverse squadre si erano fatte sotto (Crotone, Pescara, soprattutto il Lione di Genesio), ma niente da fare: Filip resta.

Basta recuperato - Contro il Chievo un'altra chance per inseguire un gol in A che manca dal 2016 (In campionato non gioca titolare dal 20 settembre, giorno di Milan-Lazio). Le prove tattiche di Inzaghi scatteranno tra mercoledì e giovedì (si va verso il 4-3-3). Lulic, inoltre, torna dalla squalifica, mentre l'allenatore potrà contare anche su Dusan Basta, l'affaticamento muscolare è ormai smaltito (aveva saltato la trasferta dello Stadium causa infortunio). C'è anche Alessandro Rossi, ormai fisso con la prima squadra (ha esordito in Serie A nell'1-0 contro il Crotone). Assente anche Kishna, fermo per un problema muscolare al polpaccio (non era tra i convocati per la trasferta di Torino). Corsa e allenamenti, la Lazio punta il Chievo.