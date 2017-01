Cagliari, Miangue si presenta: "Qui per crescere"

Cagliari scelta giusta - Idee chiare e tanta voglia di mettersi in mostra. Senna Miangue si presenta come nuovo giocatore del Cagliari. Il terzino sinistro arrivato dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club nerazzurro, ha iniziato la sua nuova avventura in rossoblù prendendo parte all’allenamento con i nuovi compagni di squadra. "Sono qui per cercare di crescere, credo che il Cagliari rappresenti la soluzione migliore. Farò di tutto per mettermi in mostra. Murru? La concorrenza fa bene, Nicola è un ottimo giocatore, poi la scelta su chi mandare in campo spetterà all’allenatore. Dai primi approcci con l’ambiente sono convinto di avere fatto la scelta giusta a venire qui", le parole di Miangue nel corso della conferenza stampa di presentazione da nuovo calciatore rossoblù.

Miangue si presenta - "E’ piuttosto raro trovare terzini della mia statura. Però sono abbastanza veloce, spingo sulla fascia di competenza però devo migliorare nell’aspetto difensivo", ha proseguito Miangue. Che non nasconde l’ammirazione per il compagno di squadra Bruno Alves: "E’ importante anche soltanto guardarlo in allenamento; quando poi ti dice una cosa, devi ascoltare e imparare. Da uno come lui, con la sua carriera, che ha vinto un campionato Europeo c’è solo da imparare. Col mister non ho ancora parlato. Voglio stare concentrato e allenarmi bene, penso solo a quello. Sono a disposizione dell’allenatore", le parole del nuovo terzino del Cagliari.