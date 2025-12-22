Conte: "Conta chi vince, se perdi sei più cattivo"

Finalmente sorridente Antonio Conte al termine del successo sul Bologna che vale la Supercoppa Italiana per il suo Napoli, la terza nella storia degli azzurri: "Complimenti soprattutto ai ragazzi che hanno fatto un torneo impeccabile , hanno dimostrato che ci tenevano, che c’era voglia di regalarci questo trofeo e regalarlo ai tifosi e dunque fare anche un buon Natale - dice a Sportmediaset - Festeggiarlo con un trofeo ci piace e ce lo fa trascorrere molto sereno. Veniamo da uno Scudetto e da una Supercoppa vinta contro squadre molto forti". Come aveva detto alla vigilia, chi vince resta nei ricordi: " Chi vince alla fine rimane , due anni fa si ricordano che la Supercoppa l’ha vinta l’Inter, prima di stasera era già stato un bel percorso ma poi nel calcio conta chi vince e lo dice uno che di finali ne ha perse tante e quelle mi hanno reso molto cattivo da quel punto di vista - spiega ancora - Quando perdi, la cattiveria aumenta e cerchi di non rivivere quei momenti che sono brutti, perché se fai un percorso poi la ciliegina devi metterla. Ma voglio fare i complimenti al Bologna che è una realtà del calcio italiano ed è stato un avversario molto competitivo".

"Con umiltà per restare tra le prime quattro e in Champions"

Un Napoli che con questo trofeo è pronto a comandare? "Il Napoli non sta comandando, non mi sento di dirlo, lo scorso anno abbiamo vinto il campionato con una rosa ridotta, abbiamo inserito tanti giocatori ma non siamo pronti per comandare - prosegue - Dobbiamo restare legati alla zona Champions perché quest’anno non sarà facile, dobbiamo continuare con umiltà per toglierci e dare soddisfazioni ma non assolutamente per comandare". Se un pelo nell'uovo si può trovare stasera: "Abbiamo creato tante occasioni e potevamo fare tanti gol e essere più efficaci. Abbiamo fatto una grande partita, le situazioni che abbiamo avuto sono tutte ricercate, abbiamo peccato in cinismo, ma la partita è stata grande. Il nostro lavoro è quello di ampliare le conoscenze di un calciatore per farlo diventare più forte. Il primo gol di Neres c’è grande qualità, le altre situazioni sono tutte preparate per andare in profondità e crearci quelle occasioni". Giocatori migliorati come Hojlund e McTominay: "Hojlund non giocava nello United, come McTominay. Qualcosa io e lo staff la facciamo, qualche motivo ci sarà".