Manna: "Lucca? Giocare nel Napoli è altra cosa"

Napoli, Manna: "Lucca? Giocare qui è un'altra cosa. Ora deve alzare i giri"

napoli

Il direttore sportivo del Napoli prima della finale di Supercoppa italiana: "Crediamo in Lucca, adesso sta a lui dimostrare il suo valore". E su Hojlund: "Siamo contenti di averlo con noi"

NAPOLI-BOLOGNA LIVE

Prima del fischio di inizio della finale di Supercoppa italiana contro il Bologna, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset. "Hojlund? Ha fatto bene sin da subito, poi entrare nei meccanismi di squadra giocando ogni tre giorni non aiuta. Siamo contenti di averlo con noi".

"Crediamo in Lucca, sta a lui dimostrare il suo valore"

Il focus si è spostato poi su Lorenzo Lucca: "Lucca? In questo momento questi discorsi sono prematuri, l’ho detto tante volte, è un calciatore forte e lo abbiamo voluto. Deve alzare i giri perché giocare nel Napoli è un’altra cosa. Lavora bene e adesso sta a lui dimostrare il suo valore, ma noi crediamo tanto in lui“.

