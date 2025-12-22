Italiano: "Nessun rimpianto, abbiamo dato tutto"

L'allenatore del Bologna commenta la sconfitta contro il Napoli nella finale di Supercoppa italiana: "Abbiamo fatto ciò che potevamo contro una squadra che ha fatto una grande partita. Ci abbiamo provato e abbiamo onorato questa competizione. Gli errori ci aiutano a migliorare, ci sono ancora tante competizioni e non dobbiamo abbassare la guardia" NAPOLI-BOLOGNA 2-0 - PAGELLE - ALBO D'ORO

C'è rammarico per la sconfitta contro il Napoli ma non per il percorso che ha portato il Bologna a giocarsi la Supercoppa italiana contro i campioni d'Italia in carica. Vincenzo Italiano commenta il match di Riad: "Ci abbiamo provato cercando di fare il possibile contro una squadra che oggi ha 'overperformato' con Neres in stato di grazia - dice a Sportmediaset - Ferguson ha avuto la palla per riaprirla, poi sul 2-0 la partita si è chiusa. Il Napoli ha fatto una grande partita, noi abbiamo dato tutto ma non siamo riusciti a fare una partita di livello assoluto. Peccato, ma queste sono partite che ti fanno crescere".

"Arrivare in finale non è semplice, ora non abbassiamo la guardia" Tra i giocatori più dispiaciuti c'era Ravaglia, il portiere del Bologna che ha commesso un errore, insieme a Lucumì, in occasione del raddoppio del Napoli: "Ravaglia ha fatto grandi cose nella partita precedente, ha avuto questo mezzo infortunio ma non cambia: è il primo a tenerci, ha questi colori tatuati addosso - prosegue Italiano - Dispiace, però c'è stata una grande prestazione del nostro avversario. Arrivare in finale non è mai semplice, lavoreremo sugli errori per migliorare. Abbiamo ancora tante competizioni e non dobbiamo abbassare la guardia".