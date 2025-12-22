Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Si assegna l'ultimo trofeo del 2025 ma il primo della stagione 2025-26. A Riad, in Arabia Saudita, Napoli e Bologna si sfidano per la Supercoppa italiana. Conte conferma il tridente con Neres, Hojlund ed Elmas. Politano sulla linea dei centrocampisti a destra. Italiano preferisce ancora Castro a Dallinga. Gioca Ferguson con Pobega a centrocampo. Calcio d'inizio alle 20
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
Quasi tutto pronto per la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna, in corso la cerimonia d'apertura
Di Vaio: "Ce la siamo guadagnata e vogliamo essere protagonisti"
"C'è l'entusiasmo che ci deve essere in queste occasioni, ce la siamo guadagnata questa finale: la sentiamo nostra e vogliamo essere protagonisti fino alla fine. Da qualche anno stiamo avendo risultati importanti con una certa continuità, questo ci rende orgogliosi ma ci dà anche responsabilità"
Manna: "Può diventare una serata storica ma la partita dobbiamo giocarla"
"Può diventare una serata storica ma dobbiamo giocarla contro una squadra che ha meritato di essere qui, diciamo è che la massima espressione di ciò che si è visto nella stagione precedente. Hojlund ha fatto bene sin da subito, poi entrare nei meccanismi di squadra giocando ogni tre giorni ma lui è un ragazzo molto serio"
Ferguson: "Finale contro una grande squadra, siamo pronti"
"E' un'altra finale contro una grande squadra, ci siamo preparati nel miglior modo possibile e siamo pronti. C'è un trofeo da alzare, per cui sarà emozionante"
Milan-Como, niente Perth: salta la partita di Serie A a Australia
Milan-Como non si giocherà più a Perth. L'ufficialità in una nota congiunta della Lega Calcio Serie A e del governo dell'Australia Occidentale
Milan-Como non si giocherà in AustraliaVai al contenuto
La maglia del Bologna per la finale con il Napoli
Lobotka come Conte: "Ci si ricorda solo di chi vince"
"Quello che dice il mister è giusto, in finale ci si ricorda solo di chi vince. Bologna? Lo conosciamo dal campionato, ci abbiamo giocato poco tempo fa: sono una squadra di qualità ma noi crediamo in noi stessi e faremo del nostro meglio per vincere la partita".
Le parole di Italiano alla vigilia
L'allenatore rossoblù ha introdotto la finale di Supercoppa a Riad in programma lunedì alle 20: "Sarà una partita storica per tutta la città e sarà fondamentale l'aspetto mentale come accaduto in semifinale. Queste gare ci danno forza e crescita. In futuro mi piacerebbe sentire parlare del Bologna di Italiano... ". Sulla formazione: "Abbiamo speso tanto contro l'Inter, dovremo valutare bene i recuperi e l'undici iniziale"
Italiano: 'Sarà una partita storica per Bologna'. VIDEOVai al contenuto
Le parole di Conte alla vigilia
L'allenatore del Napoli in conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa contro il Bologna (lunedì alle ore 20): "Aver raggiunto una finale ti dà energia. Abbiamo recuperato. Ma come dico sempre ai ragazzi: è bello arrivare in finale, ma ci si ricorda solo di chi ha vinto". Sul fatto che il Bologna possa avere più fame del Napoli: "Dovesse accadere sarebbe una colpa e un limite nostro. Il Bologna può alzare la Coppa, ma si deve dimostrare migliore di noi in campo"
Conte: 'Ci si ricorda solo di chi vince le finali'Vai al contenuto
Bologna, le scelte di formazione
Italiano manda in campo Ferguson accanto a Pobega a centrocampo. Confermato Castro che vince nuovamente il ballottaggio con Dallinga. Insieme a lui Orsolini, Odgaard e Cambiaghi
Napoli, Lukaku può giocare in coppia con Hojlund?
A Sky Calcio Club c’è chi dice di sì e chi invece è perplesso. Nel video le opinioni di Marchegiani, Costacurta e Bergomi. Con uno sguardo anche al… fantacalcio: Hojlund o Lukaku, chi è meglio prendere (o vendere) nell’asta di gennaio?
Napoli, Lukaku può giocare in coppia con Hojlund?Vai al contenuto
Napoli, le scelte di formazione
Conte conferma lo stesso assetto tattico della semifinale con il Milan. Tridente con Neres, Hojlund e Elmas. Politano sulla linea dei centrocampisti a destra
Le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna in grafica
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
Statistiche e curiosità
Il Bologna è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide disputate contro il Napoli in tutte le competizioni (2 vittorie, 3 pareggi), dopo aver perso 11 delle precedenti 14 partite contro i campani (2 vittorie, 1 pareggio); inoltre, dopo il successo nell’ultimo incrocio lo scorso 9 novembre (2-0 al Dall'Ara in Serie A), gli emiliani potrebbero vincere due match di fila contro i partenopei in tutte le competizioni per la prima volta dal 2019 (entrambi in campionato).
Napoli e Bologna contro per la prima volta in una Coppa dal 2012
Napoli e Bologna si affronteranno in una gara a eliminazione diretta per la prima volta dagli ottavi di finale di Coppa Italia andati in scena il 19 dicembre 2012, quando i campani guidati da Walter Mazzarri furono eliminati perdendo 2-1 in casa (a segno Cavani per i partenopei, Pasquato e Kone per i rossoblù allenati da Stefano Pioli).
Sesta finale di Supercoppa italiana per il Napoli
Il Napoli giocherà una finale di Supercoppa italiana per la sesta volta nella sua storia; soltanto Lazio (otto), Milan (13), Inter (13) e Juventus (17) hanno disputato più volte l’ultimo atto di questa competizione (a quota sei anche la Roma).
Napoli, due vittorie in Supercoppa italiana
Il Napoli ha sollevato il trofeo in due delle cinque finali giocate in Supercoppa italiana (quattro di queste disputate contro la Juventus): la prima in assoluto, per 5-1, contro i bianconeri nel 1990, e quella per 7-6 dopo la lotteria dei rigori (2-2 al termine dei supplementari), sempre contro i piemontesi nel 2014; tre secondi posti invece nel 2012, 2021 (entrambi contro la Juventus) e 2024 (contro l’Inter).
Napoli a secco di vittorie in una finale dal 2020
Il Napoli non vince la finale di una competizione dal 2020 – 4-2 dopo i calci di rigore in Coppa Italia contro la Juventus – mentre non alza un trofeo nei tempi regolamentari dal 2014, sempre nella competizione nazionale, contro la Fiorentina (3-1).
Bologna, due finali disputato e due finali vinte
Il Bologna ha sollevato il trofeo in entrambe le finali disputate con gara secca nella sua storia, ed entrambe in Coppa Italia: quella nel 1974 (ai rigori contro il Palermo) e quella dello scorso maggio (1-0 contro il Milan, grazie alla rete di Dan Ndoye).
Napoli, porta inviolata in 6 delle ultime 12 gare
Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in sei delle ultime 12 gare (il 50%) giocate in tutte le competizioni, compresa l’ultima nelle semifinali di Supercoppa italiana contro il Milan (2-0), dopo che aveva subito gol in ciascuna delle precedenti nove, per una media di quasi due reti (1.9) a match
Ottava finale in carriera per Antonio Conte
Per Antonio Conte sarà l’ottava finale in carriera da allenatore, per un bilancio finora di tre vinte – le due di Supercoppa italiana, entrambe con la Juventus, del 2012 contro il Napoli (in panchina Massimo Carrera per la squalifica del tecnico salentino) e del 2013 contro la Lazio e quella di FA Cup del 2018 alla guida del Chelsea contro il Man Utd – e quattro secondi posti: Coppa Italia nel 2012 contro il Napoli coi bianconeri; FA Cup e Community Shield (quest'ultimo alla lotteria dei rigori) nel 2017, entrambe al timone del Chelsea sempre contro l’Arsenal; Europa League nel 2020 contro il Siviglia con l’Inter.
Hojlund giocatore del Napoli che ha preso parte a più gol
Rasmus Højlund è il giocatore del Napoli che ha preso parte a più gol in questa stagione in tutte le competizioni: nove, frutto di sette reti e due assist. Il danese, che contro il Bologna ha giocato 270’ (più che contro qualsiasi altra avversaria in Serie A, e segnato una rete) potrebbe andare in doppia cifra di partecipazioni al gol per la quarta stagione di fila nei Big-5 tornei europei considerando tutte le competizioni.
Orsolini, sei degli ultimi 8 gol arrivati su sviluppi da palla inattiva
Sei degli ultimi otto gol segnati da Riccardo Orsolini con il Bologna in tutte le competizioni sono arrivati su sviluppi di palla inattiva (quattro su rigore e due a seguito di rimessa laterale): tanti quanti nelle sue precedenti 29 marcature. Inoltre, il Napoli è la squadra affrontata più volte da Orsolini senza aver mai preso parte ad alcun gol tra tutte le competizioni (nessuna rete né assist) in 639 minuti giocati in 13 sfide