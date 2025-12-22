L'allenatore rossoblù ha introdotto la finale di Supercoppa a Riad in programma lunedì alle 20: "Sarà una partita storica per tutta la città e sarà fondamentale l'aspetto mentale come accaduto in semifinale. Queste gare ci danno forza e crescita. In futuro mi piacerebbe sentire parlare del Bologna di Italiano... ". Sulla formazione: "Abbiamo speso tanto contro l'Inter, dovremo valutare bene i recuperi e l'undici iniziale"