De Laurentiis: "Avevate qualche dubbio su Conte?"

Il presidente del Napoli commenta la vittoria della Supercoppa Italiana: "Nella sfortuna abbiamo scoperto anche le qualità dei nuovi e Conte è un maestro in questo". Un messaggio ai tifosi: "Dico di continuare a sognare e che ci divertiremo anche se ora bisogna stare guardinghi perché l'agguato è dietro l'angolo"

È raggiante il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che si gode il successo nella Supercoppa italiana elogiando, ancora una volta, Antonio Conte: "Avevate qualche dubbio su Conte? Abbiamo perso a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza che questa è una coppa - dice a Sportmediaset - Ai tifosi del Napoli posso dire che l’altro anno avevamo solo campionato e coppa ed eravamo sul filo di seta, quest’anno abbiamo comprato tanti giocatori e nella sfortuna abbiamo scoperto i valori dei nuovi e questo ci riempie di gioia ma ora dobbiamo stare calmi perché l’agguato è dietro l’angolo, bisogna stare guardinghi e attenti, abbiamo vinto oggi ma è da Maradona che non si vincevano due trofei in un unico anno, ci divertiremo ancora e dico ai tifosi di continuare a sognare".