De Laurentiis: "Avevate qualche dubbio su Conte?"

Napoli, De Laurentiis: "Avevate dubbi su Conte? Credo di aver sbagliato pochi allenatori"supercoppa
Il presidente del Napoli commenta la vittoria della Supercoppa Italiana: "Nella sfortuna abbiamo scoperto anche le qualità dei nuovi e Conte è un maestro in questo". Un messaggio ai tifosi: "Dico di continuare a sognare e che ci divertiremo anche se ora bisogna stare guardinghi perché l'agguato è dietro l'angolo"
È raggiante il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che si gode il successo nella Supercoppa italiana elogiando, ancora una volta, Antonio Conte: "Avevate qualche dubbio su Conte? Abbiamo perso a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza che questa è una coppa - dice a Sportmediaset - Ai tifosi del Napoli posso dire che l’altro anno avevamo solo campionato e coppa ed eravamo sul filo di seta, quest’anno abbiamo comprato tanti giocatori e nella sfortuna abbiamo scoperto i valori dei nuovi e questo ci riempie di gioia ma ora dobbiamo stare calmi perché l’agguato è dietro l’angolo, bisogna stare guardinghi e attenti, abbiamo vinto oggi ma è da Maradona che non si vincevano due trofei in un unico anno, ci divertiremo ancora e dico ai tifosi di continuare a sognare".
"Penso di aver sbagliato molto poco nelle scelte degli allenatori"
Tralasciando un po' di sfortuna legata ai tanti infortuni stagionali, la rosa del Napoli è sempre molto competitiva, nonostante le difficoltà: "Noi credevamo che la squadra fosse forte anche due anni fa o tre anni fa, c’è sempre un ricambio dove gli allenatori nuovi devono trovare una sintesi con i calciatori, Conte è un maestro in questo. Nella mia vita penso di aver sbagliato molto poco sia nel cinema che nel calcio con gli allenatori, mi si rimprovera di aver sbagliato perché siamo arrivati al decimo posto prima dello Scudetto, un giorno vi racconterò cosa è successo".