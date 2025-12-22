De Laurentiis: "Avevate qualche dubbio su Conte?"

Offerte Sky
Napoli, De Laurentiis: "Avevate dubbi su Conte? Credo di aver sbagliato pochi allenatori"

supercoppa

NAPOLI-BOLOGNA 2-0PAGELLE - ALBO D'ORO

È raggiante il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che si gode il successo nella Supercoppa italiana elogiando, ancora una volta, Antonio Conte: "Avevate qualche dubbio su Conte? Abbiamo perso a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza che questa è una coppa - dice a Sportmediaset - Ai tifosi del Napoli posso dire che l’altro anno avevamo solo campionato e coppa ed eravamo sul filo di seta, quest’anno abbiamo comprato tanti giocatori e nella sfortuna abbiamo scoperto i valori dei nuovi e questo ci riempie di gioia ma ora dobbiamo stare calmi perché l’agguato è dietro l’angolo, bisogna stare guardinghi e attenti, abbiamo vinto oggi ma è da Maradona che non si vincevano due trofei in un unico anno, ci divertiremo ancora e dico ai tifosi di continuare a sognare".

"Penso di aver sbagliato molto poco nelle scelte degli allenatori"

Tralasciando un po' di sfortuna legata ai tanti infortuni stagionali, la rosa del Napoli è sempre molto competitiva, nonostante le difficoltà: "Noi credevamo che la squadra fosse forte anche due anni fa o tre anni fa, c’è sempre un ricambio dove gli allenatori nuovi devono trovare una sintesi con i calciatori, Conte è un maestro in questo. Nella mia vita penso di aver sbagliato molto poco sia nel cinema che nel calcio con gli allenatori, mi si rimprovera di aver sbagliato perché siamo arrivati al decimo posto prima dello Scudetto, un giorno vi racconterò cosa è successo".

