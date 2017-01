L'Atalanta di Gasp: "Io, i giovani e l'Europa"

Ahh, come gioca l’Atalanta. In quanti l’avranno pensato, in quanti lo pensano ancora oggi. Il merito? Tutto suo, di Giampiero Gasperini: “Per certi versi è la migliore squadra che ho allenato”. A Bergamo, Gasp ha trovato una nuova dimensione, dopo aver lasciato una pesante eredità a Genova. Giovani, giovani e ancora giovani: credo vincente, soprattutto in questa stagione. Nell’ultima giornata in campo due classe 1999 fatti in casa, Bastoni e Melegoni, già un record a livello internazionale. Dei suoi babies, degli obiettivi stagionali e dell’avventura in nerazzurro Gasperini ha parlato a Sky Sport.



Voglia d’Europa - Pensando a un obiettivo così importante, gli si illuminano gli occhi: “Se ho voglia? Molta, davvero. L’ho raggiunta qualche volta con il Genoa e l’ultima volta non l’ho potuta giocare. Sarebbe fantastico per me arrivarci con l’Atalanta. Da Torino in sum passando per Fiorentina, Milan, Lazio e Inter ci sono partite difficili, ma già il fatto di essere a questo punto dopo 21 giornate vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono anche noi. Col Toro gara già decisiva? Per certi versi lo è, anche se ci arriviamo con un buon vantaggio. Per loro sicuramente è una delle ultime carte da giocare, perché recuperare punti a squadre importanti è davvero difficile”.