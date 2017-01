Chievo, Maran: "Una vittoria incredibile"

"È stato incredibile. Abbiamo sofferto, con la Lazio che ci ha messo in difficoltà. Ne è venuta fuori una gara di sacrificio e non propositiva. Nel finale eravamo già cresciuti, anche se è vero che stavano facendo meglio loro". Questa la gioia di Rolando Maran, felice dopo una rocambolesca vittoria raggiunta negli ultimissimi istanti della gara dell'Olimpico. 1-0 ai biancocelesti, grazie a Inglese.

Serenità - "La vittoria rasserena questo momento - ha detto l'allenatore gialloblu - Certe volte si vince anche così. Per noi era importante solo conquistare il risultato, fare tanti discorsi non serve e non ci fa bene, contava tornare a fare risultato, siamo riusciti a fare una buona partita contro un avversario come la Lazio, è stata una gara piena di sofferenza ma forse bella anche per quello. Davanti siamo pochi, e vediamo se riusciremo a rinfoltire il reparto. Ma oggi pensiamo alla vittoria, a queste cose ci pensa la società. Quando ci siamo aperti abbiamo sofferto meno. Nel finale siamo stati più alti, lavorando bene con le coppie di esterni. Nella prima parte soffrivamo in ampiezza.