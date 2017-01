Juventus, Allegri: "Modulo? Conta l'atteggiamento"

Sui dubbi di formazione - "Siamo contenti di aver raggiunto la semifinale di Coppa Italia per il terzo anno consecutivo, non è mai facile. Anche quando allenavo la Spal utilizzavo un modulo così offensivo, negli anni poi ho dovuto cambiare perché avevo calciatori con caratteristiche differenti. L'importante è avere sempre l'atteggiamento giusto e i ragazzi sono stati bravissimi nelle ultime due partite. Arriva un punto della stagione in cui bisogna cambiare. Dubbi? Pjaca per Cuadrado e Rincon per Khedira. Ci sto pensando, sono le uniche cose che devo ancora decidere".



Sul mercato e sui giocatori a disposizione - "Per quanto riguarda il mercato, non abbiamo necessità di nuovi arrivi. Comunque a questo ci pensa la società. In ogni caso il modulo e i nuovi arrivi contano poco perché, come ripeto, è tutta una questione di approccio e di atteggiamento. La squadra deve capire i momenti della partita. Pjanic sa giocare a calcio, non voglio definire con precisione una posizione per lui; deve sentirsi libero di fare il massimo come tutti i suoi compagni, non cambia se sta 10 metri più avanti o più indietro. Ogni partita per noi deve essere una sfida, sul piano del gioco, per arrivare ai trofei. Per questo bisogna lavorare bene e cercare sempre di alzare l’asticella. Questo vale per ognuno di noi. Higuain ha fatto sempre gol, domani vedremo se - avendo rispetto dell’avversario - riusciremo a fare quello che vogliamo. Sarebbe ora di vincere anche su un campo che finora ci ha fatto perdere molti punti. Barzagli probabilmente non farà il terzino".



Ancora sul nuovo modulo - "Se la squadra così si diverte di più? Credo si possa fare tutto, l'importante è avere equilibrio. Tutti devono essere a disposizione, pronti a fare entrambe le fasi nel modo migliore. Ci sono partite in cui potremo cambiare, questo modulo ci dà dei vantaggi perché riusciamo coprire bene il campo. Morata sta bene dov'è, è al Real Madrid ed è felice di stare là, siamo in fase di mercato ma non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Sono contento di quello che ha fatto qui ma ora è da un’altra parte". Oggi poi è il compleanno di Buffon: "La sua forza - ha aggiunto Allegri - è sempre stata quella di avere entusiasmo e di sentirsi giovane, questo atteggiamento lo deve portare fino alla fine della sua carriera. Non credo che debba smettere dopo il Mondiale, farà le sue valutazioni in base al suo stato fisico e mentale".