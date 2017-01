Juventus, tutte le svolte tattiche di Allegri

Analizzata, sperimentata, riuscita. L’idea notturna di Massimiliano Allegri che ha portato l’allenatore a cambiare il volto della sua Juventus ha dato ottime risposte nelle due partite in cui è stata applicata. Contro la Lazio il tecnico bianconero ha calato il poker: 4-2-3-1 con Cuadrado, Dybala e Mandzukic dietro a Higuain. Tutti in campo contemporaneamente, un potenziale offensivo non indifferente per rispondere sia alla sconfitta di Firenze nel turno precedente, sia alle voci che etichttavano la squadra come stratosferica sulla carta ma poco convincente dal punto di vista del gioco. Allegri potrebbe così aver trovato l’intuizione capace di far svoltare la stagione della Juve - soprattutto in Europa - così come già era accaduto in passato.



22 gennaio 2017 - "Ci sono momenti in cui le cose vanno in un certo modo e serve spaccare la stagione in due", ha detto l’allenatore dopo la gara contro la formazione di Inzaghi. Un match deciso in 17 minuti, tanti ne sono serviti a Dybala e Higuain per andare a segno e permettere poi alla squadra di controllare il risultato. Una vittoria convincente "grazie alla bravura dei calciatori che sono riusciti a essere squadra", ha aggiunto ancora Allegri nella conferenza pre Milan. Davanti a Pjanic (il migliore della stagione) e Khedira e dietro a Higuain che segna anche a occhi chiusi, la Juventus può contare sulla spinta e i guizzi di Cuadrado, su un Dybala di nuovo decisivo e su Mandzukic in una posizione esterna come quella che ricopriva ad inizio carriera (attacca e difende, "lui può e non fa neanche fatica perché ha un motore diverso dagli altri"). Dopo la Lazio il bis (forse un po’ inaspettato) contro il Milan e il copione che più o meno si ripete; probabilmente così sarà anche domenica contro il Sassuolo.