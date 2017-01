Toro, Mihajlovic: "Calo mentale, dura correggerlo"

“Devo dire che fino al gol abbiamo fatto molto bene. Poi come al solito ci capita, ci siamo abbassati e chiusi troppo. Loro poi hanno iniziato a spingere, noi non siamo più riusciti a ripartire. Dobbiamo ritrovare brillantezza e punti, qualche vittoria che ci faccia morale. Calo fisico? No, non lo è. Ma come ripetiamo da tempo, è un problema mentale, e questo purtroppo non riusciamo a correggerlo”. Questo il commento di Sinisa Mihajlovic dopo l’1-1 casalingo contro l’Atalanta di Gasperini. Ancora una volta rimontato il Toro, che ora vede ancora più lontana la zona Europa. Una sola vittoria nelle ultime otto di Serie A per i granata.



Mercato - “Non voglio parlarne - ha detto l’allenatore serbo - Lo faremo quando finirà. Giugno? È ancora troppo lontano”. Continua poi Mihajlovic: “Il difetto mentale è quello più difficile da correggere, abbiamo anche giocatori esperti che in queste situazioni dovrebbero saper gestire meglio le gare. Stiamo lavorando in settimana, perché non riusciamo mai a essere all’altezza di queste situazioni complicate durante la partita. Lavoriamo, vediamo quello che succede. Hart? Ha fatto bene, ma non abbiamo vinto…”.