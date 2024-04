De Rossi: "Vittoria che ci dà una grande spinta"

L'allenatore della Roma commenta il successo a Udine: "Il gol era importante in una gara importantissima e che ci dà fiducia. I ragazzi stanno facendo un lavoro incredibile, hanno un cuore enorme". Sull'atteggiamento offensivo: "Angelino serviva per mettere cross, ho inserito El Shaarawy per dare più spinta". Piccola nota polemica: "Abbiamo poco tempo per preparare la gara col Leverkusen, mi sarei aspettato un aiuto in tal senso" UDINESE-ROMA 1-2, GOL E HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA



C'è soddisfazione nelle parole di Daniele De Rossi al termine della gara vinta con l'Udinese 2-1 e ripresa dal 73' della precedente sfida sospesa sull'1-1 dopo il malore a Ndicka: "Ho parlato con i ragazzi, ho detto scherzando che non avevo idea di cosa dovessi fare, non avevo mai preparato venti minuti di gara - spiega - Sapevo che probabilmente giocando con tanti attaccanti magari dopo solo un minuto avrei dovuto fare cambi per dare più equilibrio o magari qualcuno doveva scaldarsi per non giocare nemmeno, ma c'è stata applicazione da parte di tutti i ragazzi. Ho messo El Shaarawy perché più offensivo, però ho atteso, perchè l'altra volta l'Udinese era un po' stanca soprattutto sulle fasce, oggi invece era pimpante. Poi è andata bene sul corner finale". L'esultanza sul gol è stata quasi liberatoria: "Di solito sono più composto, anzi mi dispiace esultare così a Udine, una società che è sempre stata molto amica e che si è comportata bene, nulla contro di loro - dice ancora - Però il gol era importante in una partita importante che ci dà una grande spinta, dimostrazione di una squadra forte, siamo andati spesso verso la porta, una squadra che vuole qualcosa se la va a prendere e talvolta viene ripagata dalla fortuna".

"Poco tempo per preparare la gara col Leverkusen" Per De Rossi una piccola nota polemica in vista della gara di Europa League con il Leverkusen: "Avremo poco tempo per preparare la sfida contro i tedeschi, ci aspettavamo qualche aiuto in questo senso". Sulla sfida contro Cannavaro: "L'ho visto carichissimo, penso possa dare tanto. Ci siamo incrociati l'anno scorso in una gara da novanta minuti in cui hanno giocato meglio di noi, gli faccio un in bocca al lupo, ho visto di cosa è capace. Insieme a lui ci sono ragazzi come Di Francesco, un altro amico come Nicola, a nessuno augurerei la B, soprattutto poi a una società importantissima come l'Udinese, sarei felice se trovasse la salvezza".

"Anche con Mourinho la Roma si sarebbe rialzata" Con questo successo, De Rossi ha totalizzato gli stessi punti di Mourinho ma con meno partite: "Guardo tutto fuorché la gara a chi fa più punti tra me e il mister... - conclude - È evidente che stiamo facendo bene e che abbiamo riaperto discorsi che sembravano chiusi quando sono arrivato. Non tanto per i punti quanto per le squadre davanti. I ragazzi stanno facendo un lavoro incredibile, penso però che anche con Mourinho ce l'avrebbero fatta perché parte tutto da loro. Hanno un cuore enorme. Penso avrebbero tirato fuori la testa anche senza di me"