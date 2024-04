Nota stonata per la Roma nella vittoria del recupero contro l'Udinese: Smalling ha abbandonato il campo per un infortunio all'inguine che sarà valutato venerdì 26 aprile, rischia di saltare la prossima partita contro il Napoli. Con Llorente squalificato e Ndicka ancora out, allo stadio "Maradona" gli unici centrali a disposizione di De Rossi saranno Mancini e Huijsen

De Rossi festeggia un'altra vittoria, ma la sua Roma perde un pezzo importante in vista della partita contro il Napoli, in programma al Maradona domenica 28 aprile alle ore 18. All'88' Smalling ha abbandonato il campo per infortunio, sostituito da Llorente. Il difensore inglese ha lamentato un problema all'inguine. Domani, venerdì 26 aprile, verrà valutato con esami approfonditi, ma sembrerebbe a forte rischio per il match contro il Napoli. Considerando la squalifica di Llorente e l'indisponibilità di Ndicka, ancora out dopo lo pneumotorace subito nella prima parte della sfida all'Udinese, De Rossi con gli azzurri avrà solo Mancini e Huijsen a disposizione come centrali difensivi. Una coppia obbligata, che dovrà essere preservata in questi giorni, a meno che l'allenatore giallorosso non decida di pensare a qualcosa di diverso.