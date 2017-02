Napoli, ADL: "Battere Real atto eroico. Higuain…"

Partita da eroi - "Secondo me nessuna squadra è imbattibile, sono molte le circostanze che determinano il risultato della partita". Febbre da Champions che inizia ad aumentare sempre più, la sfida con il Real Madrid si avvicina e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis presenta quella che nei giorni scorsi ha definito come una "partita che entrerà nella storia del Napoli". "La squadra è cresciuta molto in questi anni e ha più fame del Real Madrid che ha vinto di tutto e di più e che è il campione in carica. Se il Real Madrid dovesse perdere lo scettro non sarebbe un dramma. Per il Napoli vincere sarebbe un atto eroico. Se la mia squadra vince contro la Juventus in Coppa Italia e se dovesse passare il turno contro il Real Madrid, varrebbe tutta l'annata. I ragazzi saranno carichi di entusiasmo, il pubblico ci accompagnerà, i tifosi saranno alle stelle ed è quello che mi fa piacere. Regalare sogni è quello che viene nel mio Dna da produttore cinematografico”, le parole di De Laurentiis.

Vicenda Higuain - Già, la Juventus di… Gonzalo Higuain. "La Juventus l'altro anno ci ha dato una grande possibilità, erano partiti molto male. Io credo che quest'anno siamo più forti dello scorso campionato, l'assenza di Higuain ha costretto Sarri a fare di necessità virtù senza considerare Milik, unico erede del Pipita anche a causa dell'infortunio del polacco. Higuain? Ha una famiglia straordinaria, divisa in due bilance: una più sentimentale rappresentata dal padre e dallo stesso Gonzalo, un'altra più commerciale col fratello Nicolas e la madre. C'era questa clausola rescissoria di 95 milioni di euro per l'estero e di 90 milioni per l'Italia, abbiamo contattato Nicolas e lui disse che a Gonzalo interessava avere una squadra di nomi e star, piuttosto che stare in una squadra dove dobbiamo scoprire nuovi talenti: ad un certo punto nonostante l'offerta superiore a ciò che prende dalla Juventus è andato ugualmente in bianconero. Magari avrà pensato alla vittoria della Champions, glielo auguro dopo averlo augurato prima a me", le parole del presidente del Napoli.