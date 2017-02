Roma, Spalletti: "Dubbi tolti. Dzeko? Un campione"

Su Salah, lo stadio e la partita di Emerson - "Ora il problema è trovare posto a quelli che abbiamo. Qualcuno può stare fuori, anche Salah. Perché no? Bisogna tenere conto di tante cose. L’anno scorso, quando Edin non giocava, eravamo pronti a mandarlo via. La mia Roma prevede una punta come lui, gli ho detto di non crearsi problemi. E di far vedere le sue qualità. Poi certo, è più difficile qui, la Roma ha tanta pressione. E’ un grande club". Su Emerson: "L'avete visto sì? Uomo partita anche per me, se vediamo quello che gli è stato detto all’inizio il quadro è chiaro. Stadio? Ci sono professionisti che lavorano, sono convinto che si troverà una soluzione. E’ giusto così, bisogna fare stadi migliori perché serve all’economia della città. A Londra il calcio muove tanto, poi è chiaro che ci sono le regole. Quelle assolutamente".

Dzeko: "Io segno grazie alla squadra" - Altro giro, altro gol. E una doppietta decisiva. Grande Dzeko e grande Roma, 4-0 contro la Fiorentina. Il bosniaco ha commentato così su Sky Sport: "Mi sento bene, lavoriamo duro e si vede. Con la Sampdoria abbiamo perso una partita che bisognava vincere, quando stai 2-1 non si può perdere così. Contro il Cesena idem, abbiamo sofferto. Ma oggi abbiamo giocato bene e abbiamo dato tutto, specie contro una squadra come la Fiorentina. Molto forte. Il gioco mi aiuta, la nostra squadra è forte e mi mettono sempre questi palloni così, senza squadra non c’è Dzeko. Messaggio al campionato? Abbiamo vinto una gara difficile 4-0, dobbiamo pensare sempre partita dopo partita".