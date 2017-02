Empoli, Martusciello: "Lazio più forte dell’Inter"

Elogi alla Lazio - Sconfitta con l’Inter ormai alle spalle, ma in casa Empoli pensiero fisso rivolto alla Lazio. Una sfida, quella in programma sabato sera al Castellani, che preoccupa e non poco Giovanni Martusciello: "Il livello di difficoltà della gara di domani sera è molto alto. Secondo me, la Lazio è più forte dell´Inter per imprevedibilità, forza, velocità e capacità offensive . La squadra è allenata bene, ha velocità, dinamismo e poteva avere più punti di quelli che ha in classifica", le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Empoli Giovanni Martusciello. Che poi ha parlato così del momento della sua squadra: "Non è stata una settimana di lavoro straordinaria, innanzitutto perché è stata una settimana corta. Il primo allenamento vero di squadra lo abbiamo avuto giovedì, e purtroppo queste squadre ti impegnano in maniera forte e il lavoro sul campo diventa determinante. Purtroppo siamo riusciti a fare solo un allenamento sull'intensità. E' stata una settimana anomala anche perché ci sono stati diversi giocatori che rientravano da infortuni", ha proseguito Giovanni Martusciello.