Fiorentina, Sousa: "A Milano non è decisiva"

Bernardeschi e Baggio - "Io cerco sempre di aiutare qualsiasi giocatore. Certo, con Federico è diverso. Io sono sempre stato chiaro ed onesto con lui. Voi la vedete come una critica, io lo vedo come uno stimolo per aiutarlo a crescere. Ha bisogno di continuità e di ritmi alti, quando ci riuscirà sarà al pari dei grandi campioni". Berlusconi all'ultima partita nel calcio italiano: "Quando sono arrivato in Italia, la serie A era il campionato migliore con i giocatori più forti. Berlusconi ha portato il Milan a vincere tutto". Il ricordo di Baggio, che oggi compie 50 anni: "Roberto deve essere ricordato ogni giorno. Io ho avuto il privilegio di giocare con lui e di allenarmi Mi sono già espresso diverse volte, lui è stato il giocatore più forte tecnicamente con il quale io abbia mai giocato". Tatarusani e Saponara: "Riccardo è al 100%, si allena con il gruppo. Ha superato l'infortunio, domani può giocare, mentre su Cyprian non ho bisogno di esprimermi, si vede che sta bene e spero che continui così". Suso? Noi non facciamo marcatura ad uomo, ma in determinate zone di campo servirà maggiore attenzione, soprattutto dalla sua parte. È cresciuto e sta avendo continuità". Infine Toledo, che ha salutato la Fiorentina: "Per me non è una questione di età o di nazionalità. Come allenatore cerco di prendere le decisioni migliori. Gli altri mi hanno convinto in maniera maggiore".