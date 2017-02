Milan, Montella: "Vittoria dedicata a Berlusconi"

Successo fondamentale - Tre punti che permettono al Milan di rimanere aggrappato al treno Europa, una rete di Deulofeu a decidere il match contro la Fiorentina. Sorriso rossonero a San Siro e tanta soddisfazione nelle parole di Vincenzo Montella: "Sono tre punti fondamentali, importantissimi e anche meritati. Nel primo tempo ci poteva essere un punteggio un po’ più ampio, nel secondo tempo la Fiorentina ci ha tenuto più bassi ma non ricordo nessun tiro in porta da parte loro. La squadra ha vinto con sofferenza contro un’avversaria forte: questo successo ci permette di restare in vantaggio negli scontri diretti con Fiorentina e Lazio, permettendoci di rimanere in corsa per i nostri obiettivi", l’analisi dell’allenatore rossonero dopo il 2-1 di San Siro firmato da Kucka e Deulofeu.

Vittoria per Berlusconi - Montella che poi ha una dedica speciale: "Questa vittoria è dedicata a Berlusconi, non sappiamo se questa sia stata la sua ultima partita casalinga o meno, ma ci tenevo anche a nome della squadra a dedicare questo successo a lui e a Galliani, sono le due persone che hanno reso grande il Milan. Berlusconi? Io non ho mai litigato con lui. Quello che è filtrato comunque è vero, magari la prossima volta che mi chiama per farmi i complimenti lo faccio filtrare anche io. Io da persone che hanno vinto tanto più di me come Berlusconi posso solo imparare e da parte mia c’è sempre stata l’umiltà di ascoltare: chiaro poi che le scelte spettano a me. Qualche volta ho cambiato idea in base a quello che mi è stato detto e non mi riferisco a Berlusconi, ma a Pietro Lo Monaco ai tempi del Catania: è lui che mi ha insegnato a fare l’allenatore e tante volte ho accettato i suoi suggerimenti", ha proseguito Montella.