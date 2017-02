Pioli verso la Roma: "Inter come 'The Great Wall'"

Una sfida da... film - Una sfida dal profumo d’Europa. Inter-Roma, San Siro accende i riflettori: dopo i successi su Empoli e Bologna, la formazione nerazzurra cerca quella vittoria (la terza cnsecutiva in campionato) che gli consentirebbe di accorciare sul secondo posto attualmente occupato dalla squadra allenata da Luciano Spaletti. Fascino da big math e carica nerazzurra che arriva anche dal… cinema. "Domenica sera? Speriamo di essere come i protagonisti del film e alla fine uscire vincitori", le parole rivolte alla sua squadra da Stefano Pioli che ha parlato così dopo aver visto in anteprima il film "The Great Wall" insieme al tutto il gruppo nerazzurro, staff tecnico compreso: "E' stato divertente sapevamo che avremmo visto un film d'azione che racconta una bella leggenda", le parole dell’allenatore dell’Inter. La sfida alla Roma si prepara anche così…