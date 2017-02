Guarin: "Inter, amore eterno. Quanto mi manchi"

“Ricordare e vivere: quanto mi manca l’Inter, eterno amore”. Firmato: Fredy Guarin. Il centrocampista colombiano, protagonista nel campionato cinese con lo Shanghai Shenhua - la squadra dove gioca anche Carlitos Tevez - su Instagram è tornato a ricordare i bei momenti vissuti in nerazzurro, come spesso successo anche negli ultimi mesi. Nella giornata di oggi, ha infatti deciso di condividere sul suo profilo ufficiale un video di lui che cammina su un campo di calcio con la maglia dell’Inter e una radiocronaca di una sua vecchia partita come colonna sonora di sottofondo. Amore tinte nerazzurre che neanche il mercato ha dunque potuto cancellare.