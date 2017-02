Milan a cena, stavolta offre Montella

Galliani: "C'è emozione, 31 anni non si cancellano in un minuto" - Adriano Galliani ha poi parlato al termine della cena di squadra: "C'è la volontà di sfatare il tabù Mapei Stadium? Speriamo abbiamo fatto tre partite e tre sconfitte, speriamo di migliorare un po'. Serve cinismo in attacco? Non lo so cosa serve. Mi aspettavo questo Deulofeu, l'ho sempre seguito nelle giovanili spagnole. È un giocatore importante. Emozioni? C'è emozione sì, 31 anni non si cancellano in un minuto".