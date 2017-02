Fiorentina, Sousa confermato: "Dormirò sereno"

"Le aspettative dei tifosi sono diverse dai risultati" - Continua Sousa, quando gli chiedono se ha visto la risposta dopo il 4-2 col Gladbach risponde così: "I tedeschi sono una squadra che fisicamente ha un'intensità molto alta. Oggi, con i giocatori in campo, siamo partiti bene creando e costruendo diverse occasioni da gol. Non siamo riusciti a chiuderla e ci siamo abbassati non mantenendo i ritmi alti". Fiorentina ancora in corsa per Europa League? "Noi dall'inizio abbiamo detto che volevamo essere competitivi. I nostri avversari stanno andando forte, noi dovevamo raccogliere più punti in alcune partite per quanto mostrato in campo. Questo non è successo e ci siamo allontanati. I ragazzi oggi hanno cercato di dare tutto. Questo è ciò che mi dà la fiducia per andare avanti". Infine sulla contestazione a Firenze nei giorni scorsi: "E' un'aria di pressione, le aspettative dei tifosi sono diverse dai risultati".

Saponara: "Sono quasi al top" - Debutto da titolare a gol, subito Saponara protagonista. Questo il commento dell'ex Empoli su Sky Sport: "Mi sono messo subito a disposizione, ho dato il mio contributo. Purtroppo la prossima gara sarò squalificato e non riuscirò a dare il mio contributo, ma era importante riuscire ad uscire da questa situazione a livello emotivo. In questo livello si deve entrare in campo e dare il meglio, quando una tifoseria ti mostra la sua insoddisfazione in questo modo c'è la voglia di uscire da una situazione simile, è uno stimolo. Condizione? Giocare da trequartita è sempre stata una priorità e questo modulo me la offre, ci sono le prerogative per fare un ottimo campionato. Sono quasi al top, ho avuto una distorsione e mi ha tenuto fuori. Non ho giocato partite intere per un lungo periodo, più avanti credo di arrivare a fine partita. Compagni migliori? Ho visto un gran Chiesa, ha grandi qualità per il futuro. Ma anche Borja, Kalinic e gli altri".