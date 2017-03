Pallotta vede Raggi: "Stadio in tempi previsti"

Quando Pallotta arriva a Roma ha sempre tanti impegni: campo, squadra, mercato, stadio. Giovedì lo sbarco all'aeroporto di Ciampino ma... niente Olimpico per la sfida contro l'OL. "Colpa" della febbre. Quest'oggi, però, il presidente giallorosso sta meglio e ha incontrato Virginia Raggi in Campidoglio. Il due si erano sentiti al telefono lo scorso 24 febbraio, dopo il via libera dell'amministrazione comunale al progetto stadio (ovviamente rivisto e corretto nelle cubature), il tutto per la realizzazione dell'impianto di proprietà da realizzare a Tor di Valle. Questa mattina, inoltre, Pallota si è sottoposto ad un ulteriore controllo medico prima di uscire dall'hotel, salvo poi dirigersi dalla Raggi. Come detto, giovedì è rimasto in albergo (ha assistito "da casa" all'eliminazione della Roma dall'Europa League). Meglio stamattina però, in quanto - verso le ore 11 - si è presentato al Palazzo Senatorio insieme al dg Mauro Baldissoni e all'ad Gandini. Pallotta non ha rilasciato alcuna dichiarazione all'entrata, mentre una volta concluso il meeting ha parlato così ai cronisti presenti: "L'incontro è andato bene, non ci sono cambiamenti rispetto alla situazione di qualche settimana fa. Il progetto stadio è migliorato. Siamo tutti felici, il comune è stato grande, i cambiamenti lo rendono più accessibile”.