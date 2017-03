Pjanic: "Alla Juventus sono killer. Ora vinciamo"

Testa all’Europa: “Vogliamo vincere la Champions League”. Miralem Pjanic è determinato e, al suo primo anno in bianconero, vuole già lottare per qualcosa di storico. Di fronte, ai quarti, ci sarà il Barcellona, avversario che i bianconeri rispettano: “Eravamo tutti insieme al momento del sorteggio”, ha raccontato Pjanic in un’intervista a Tuttosport. “Quando il Real ha pescato il Bayern, era chiaro che noi avremmo affrontato il Barça. Beh, bene così: noi vogliamo vincere questa Coppa e quindi dobbiamo essere in grado anche di superare una delle squadre più forti. Abbiamo preso una delle favorite, è chiaro, ma noi quest’anno vogliamo provare a vincere. Rispettiamo molto il Barcellona e studieremo il modo per metterli in difficoltà. Penso che pure loro avrebbero preferito pescare qualcun altro…”. E ancora: “Tutti meritano di essere dove sono in Europa, perché ci sono arrivati con i risultati. L’Atletico Madrid ultimamente è sempre in semifinale, se non proprio in finale. È una Champions molto equilibrata: noi dobbiamo sperare di arrivare in quel periodo in buona forma per giocarcela. Ripeto: il Barcellona è il Barcellona, ma la Juventus sta crescendo molto: il passaggio del turno è possibile. Di sicuro potevamo pescare di meglio, ma se vuoi vincere la Champions non puoi sperare di affrontare solo le più deboli: devi affrontare tutti”.

Mese decisivo - “È esattamente per questo che sono arrivato qua”, continua l’ex centrocampista della Roma. “Allegri ci ha spiegato che ci sono tre stagioni in una: da agosto a dicembre, da gennaio a marzo, da marzo alla fine. E questa terza è quella che decide tutto: adesso la possibilità di sbagliare è zero. Se il Barcellona ci può distrarre? Non deve assolutamente succedere”. Contro la Samp “era importantissimo vincere e lo abbiamo fatto, giocando contro una squadra forte e in forma. Adesso dobbiamo tenere la testa bassa, perché il campionato è un obiettivo che non dobbiamo fallire. Abbiamo la Roma dietro che non molla e dobbiamo tenere questa distanza”.