A tutto Gabigol: "Mi piace l'Inter, sono felice"

Dal Brasile all’Italia - Gabigol ha raccontato anche dei suoi primi calci al pallone, da bambino: “Ho vissuto sempre a contatto con il pallone. Anche mio padre ha giocato, ma si è fatto male al ginocchio e per questo ha dovuto abbandonare l’attività: una volta non era come oggi. Papà era tifosissimo del Santos, ha parlato con i dirigenti e così sono andato lì insieme a tutta la mia famiglia. Mi hanno accolto bene, ho imparato molte cose”. Tra Italia e Brasile tante differenze, climatiche e non solo: "Sicuramente l'Italia è un paese diverso rispetto al Brasile, c'è il freddo. Mi piace la pasta, la mangio anche in Brasile. Qui poi ci sono molti ristoranti brasiliani e per questo casa non mi manca. Sto con la mia famiglia, e questo mi aiuta, anche se per loro è più difficile, soprattutto per mia sorella che ha 15 anni e va a scuola. La famiglia per me è molto importante”.

Hobbies - Sugli altri interessi: "Mi piace il basket, ogni tanto ci gioco anche, qui al Centro Sportivo Suning e a casa ho il canestro. Mi piace girare le città, ho visto Milano, sono stato a Roma durante il giorno libero. I miei amici qui? Ho il fisioterapista, poi c'è Rodrigo, in più due amici del Brasile. Mi piace usare i social, Instagram, Twitter. Sono diverso rispetto a quando sono arrivato. Ho studiato l'italiano, mi piace, è una bella lingua. Mi piace anche la musica italiana, la ascolto, così come il reggaeton. Nel tempo libero? Gioco alla PlayStation, vado a cena con amici, poi mi alleno anche a casa oltre che ad Appiano”, ha concluso il brasiliano.