Inter, Zielinski: "Quest'anno puntiamo a tutto, abbiamo fame e ambizione"

L'Inter riparte con ambizioni altissime. Dal ritiro nerazzurro in Germania, Piotr Zielinski ha tracciato la strada in vista della nuova stagione, indicando nella Champions League il principale obiettivo di crescita rispetto allo scorso anno. "Le ambizioni sono alte, ci vogliamo ripetere in campionato e in Coppa Italia - ha detto - e migliorare in Champions rispetto all'anno scorso. Abbiamo una grande squadra e possiamo fare meglio. Quanto fatto l'anno scorso ormai è il passato, abbiamo fame, motivazioni e ambizione per questa nuova stagione. Ci lasciamo alle spalle quello che è stato, ora pensiamo a prepararci per un'altra grande stagione".

"Non ci nascondiamo, tutti sappiamo quanto è bello vincere"

Il centrocampista ha poi ripreso anche le dichiarazioni del presidente Marotta, ribadendo come la squadra non abbia intenzione di nascondere i propri obiettivi. "Neanch'io mi nascondo, tutti quanti sappiamo quanto è bello e cosa significa vincere. Faremo di tutto per rivincere in campionato e in Coppa Italia e fare il massimo in Champions League". Spazio anche a un giudizio sul nuovo arrivato Alexander Stankovic, già protagonista nei primi allenamenti con il gruppo: "Alexander è un ottimo giocatore, si è visto subito. Ha qualità, gamba, forza fisica, tutto ciò che ci serve nel nostro centrocampo. Sicuramente darà il suo contributo perché è un grandissimo giocatore".

Il tifo per Lautaro nella finale del Mondiale

In chiusura Zielinski ha rivolto un pensiero anche alla finale del Mondiale, nella quale sarà impegnato il compagno di squadra Lautaro Martinez con l'Argentina contro la Spagna: "Lautaro è un nostro compagno di squadra, quindi facciamo il tifo per lui. Anche se nel passato ho giocato pure con Fabian Ruiz. Sarà una bellissima partita. Tifiamo per Lauti, gli auguro di fare il gol decisivo anche in finale, se lo merita perché è un grandissimo giocatore, un leader. Spero possa vincere il secondo Mondiale".