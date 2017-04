Inter, addio Champions. E Pioli?

"Futuro? Ora non è un problema..." - Ai microfoni di Sky, nel post partita, l'ex allenatore della Lazio ha risposto così: "Credo che non ci sia alcun problema, noi dobbiamo migliorare la situazione e rendere al massimo per arrivare più in alto possibile a fine stagione. Poi nessuno ha la certezza del futuro, ma non è il mio pensiero al momento". E ancora: "E' chiaro che se il campionato finisse oggi, nessuno sarebbe soddisfatto". Mai mollare quindi. Sostituti? Al momento niente di concreto, soltanto voci e rumors riguardanti Antonio Conte, ormai a un passo dalla vittoria della Premier coi suoi Bleus. Ma il Chelsea vuole trattenerlo, al momento resta solo fanta-mercato. Chi non vorrebbe Antonio Conte. E Pioli? Domandone.

Bel cammino fin qui - C'è un dato di fatto: il percorso di Stefano Pioli non è andato male. Subentrato all'olandese l'8 novembre del 2016, Pioli ha raccolto 12 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Senza considerare diversi punti a favore, perché l'ex Bologna ha ereditato una squadra sull'orlo del baratro rimastata "scottata" da de Boer portandola a giocarsi la Champions. insomma: un posto in Europa. Tanti buoni risultati in primis, dalle 7 vittorie di fila ai 7 gol all'Atalanta in casa, passando per i 5 rifilati al Cagliari; dal rilancio di Banega a un gioco ritrovato, senza contare il morale della squadra. Pioli potrebbe anche restare, dando continuità al progetto Inter del gruppo Suning. Nonostante tutto, però, il futuro non è chiaro.