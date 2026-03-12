Serie A, 29^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
Il 29^ turno di Serie A si apre venerdì 13 marzo con, alle 20.45, Torino-Parma su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Il turno si conclude lunedì 16 marzo. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il ventinovesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 13 a lunedì 16 marzo. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Torino-Parma, Udinese-Juventus e Como-Roma. La giornata di Serie A che si apre venerdì 13 marzo alle 20.45 con Torino-Parma su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tre gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 15.00 con Inter-Atalanta e si prosegue alle 18.00 con Napoli-Lecce. La sera, alle 20.45, è il momento di Udinese-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Verona-Genoa e prosegue alle 15.00 con un doppio appuntamento: Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna. Alle 18.00 è il momento di Como-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 sarà il momento di Lazio-Milan. La giornata si conclude lunedì 16 marzo alle 20.45 con Cremonese-Fiorentina.
Serie A, la programmazione della 29^ giornata
Venerdì 13 marzo
- ore 20.45: Torino-Parma su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Maresca]
Sabato 14 marzo
- ore 15.00: Inter-Atalanta su DAZN 1 – [Manganiello]
- ore 18.00: Napoli-Lecce su DAZN 1 - [Abisso]
- ore 20.45: Udinese-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Mariani]
Domenica 15 marzo
- ore 12.30: Verona-Genoa su DAZN 1 - [Marchetti]
- ore 15.00: Pisa-Cagliari su DAZN 1 – [La Penna]
- ore 15.00: Sassuolo-Bologna su DAZN 2 – [Bonacina]
- ore 18.00: Como-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Massa]
- ore 20.45: Lazio-Milan su DAZN 1 – [Guida]
Lunedì 16 marzo
- ore 20.45: Cremonese-Fiorentina su DAZN 1 – [Di Bello]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 29^ giornata
Sono sei i giocatori squalificati per la 29^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- L. Ferguson (Bologna)
- Se. Esposito (Cagliari)
- Pezzella (Cremonese)
- Masini (Genoa)
- Rabiot (Milan)
- Ndicka (Roma)