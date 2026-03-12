Il ventinovesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 13 a lunedì 16 marzo. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Torino-Parma, Udinese-Juventus e Como-Roma. La giornata di Serie A che si apre venerdì 13 marzo alle 20.45 con Torino-Parma su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tre gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 15.00 con Inter-Atalanta e si prosegue alle 18.00 con Napoli-Lecce. La sera, alle 20.45, è il momento di Udinese-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Verona-Genoa e prosegue alle 15.00 con un doppio appuntamento: Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna. Alle 18.00 è il momento di Como-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 sarà il momento di Lazio-Milan. La giornata si conclude lunedì 16 marzo alle 20.45 con Cremonese-Fiorentina.