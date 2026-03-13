La partita Torino-Parma, valida per la 29^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 13 marzo alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi. Inviati Paolo Aghemo e Marina Presello. Dalle 20 e dalle 22.45 appuntamento con Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sanguliano, Massimo Marianella e Walter Zenga.

I numeri di Torino e Parma

Dopo il successo per 2-1 nel match d'andata dello scorso 29 settembre, il Parma potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Torino in Serie A per la prima volta dal 2012/13 con Roberto Donadoni allenatore. Torino e Parma hanno pareggiato nove delle 18 partite in casa dei granata in Serie A (completano cinque successi emiliani e quattro piemontesi): solo contro l'Inter (10) i gialloblù hanno registrato più pareggi in trasferta nella loro storia nel massimo campionato (nove anche contro la Fiorentina). Roberto D'Aversa ha vinto il suo primo match casalingo alla guida del Torino in campionato (2-0 contro la Lazio lo scorso 1° marzo), solo tre allenatori hanno vinto entrambe le prime due gare interne alla guida dei granata in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Walter Mazzarri (nel gennaio 2018), Giovanni De Biasi (nel febbraio-marzo 2007) e Renato Zaccarelli (nel marzo 2003). A partire dall'ultima sosta delle nazionali (dal weekend 22-23 novembre 2025), nessuna squadra ha perso più partite del Torino in Serie A: 11, al pari di Cremonese, Hellas Verona e Pisa. Il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite di campionato (tre vittorie sono state seguite da due pareggi). Il Parma non ha subito alcun gol nelle ultime tre trasferte di campionato e potrebbe registrare quattro clean sheet di fila fuori casa per la prima volta nella sua storia in Serie A.