Francisco Conceiçao è intervenuto al posto di Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia di Udinese-Juventus (sabato alle 20.45 LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW): "In settimana abbiamo lavorato sui dettagli per migliorare. Vogliamo vincere per raggiungere il nostro obiettivo. Siamo più forti di Roma e Como, dobbiamo farlo vedere in queste ultime partite"
Cos'ha la Juve in più rispetto a Como e Roma?
"Per me siamo più forti e dobbiamo farlo vedere in queste ultime partite. Ultimamente abbiamo fatto vedere che siamo una squadra forte, dobbiamo trovare continuità e vincere le ultime partite per far vedere che vogliamo stare lì e che lo meritiamo".
Le critiche ricevute in passato che effetto hanno avuto?
"Mi fanno crescere perché se giochi a calcio e se giochi alla Juventus le critiche sono una cosa normale e devi conviverci. Provo a crescere con le critiche, ma anche quando mi dicono che faccio bene bisogna avere sempre equlibrio. Provo a fare sempre meglio e ad aiutare la squadra"
Sapete che questo è il bivio della stagione per raggiungere l'obiettivo Champions?
"Non mi importa chi non si qualifica, la cosa importante è che ci qualifichiamo noi. Sappiamo che abbiamo le qualità per essere lì. Domani dobbiamo vincere la partita, dobbiamo stare in alto perché ripeto che abbiamo le qualità per stare lì"
Cosa ti piace e cosa vi ha dato Spalletti?
"Sappiamo che ci ha portato tante buone cose. Giochiamo molto bene ma possiamo fare ancora meglio e dobbiamo provarci. La squadra gioca felice, gioca bene, proviamo sempre a dominare la partita e questo piace a tutti i calciatori, specialmente agli attaccanti perché ci arrivano più palloni. Dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere la vittoria in tutte le partite"
Che valore aggiunto porterà Vlahovic?
"Tutte le squadre quando hanno i calciatori in forma sono più forti. Dusan è molto forte, manca alla squadra come tutti gli altri che non sono stati disponibili. Sta sempre meglio e speriamo che ritorni bene da questo infortunio"
Consiglieresti la Juve a Bernardo Silva? Quanto cambierebbe la squadra?
"Lo conosco molto bene, è molto forte ma non abbiamo parlato di questo. Non so se la Juve lo vuole comprare, ma se mi chiedesse qualcosa gli direi che si tratta di un top club che vuole vincere"
In cosa dovrete stare attenti considerate le caratteristiche dell'Udinese?
"Sono forti, soprattutto in casa, e sono molto fisici. Hanno attaccanti forti e tutta la squadra svolge un lavoro buono, sono tosti. Andiamo lì con la convinzione di vincere la partita e continuare per la nostra strada".
In questo anno avete messo le basi per vedere una Juventus più vincente?
"Giochiamo molto bene, però penso che abbiamo tanto potenziale per fare molto meglio. Dobbiamo lavorare, abbiamo tanti giocatori di qualità, proviamo a fare tutto quello che il mister ci chiede ma abbiamoa ancora tanta qualità da dimostrare. Dobbiamo vincere le prossime partite per raggiungere l'obiettivo"
Spalletti vorrebbe che la mettessi qualche volta di più in area piuttosto che dribblare. Avete lavorato anche su questo?
"Sì in settimana lavoriamo su tutto. Dobbiamo migliorare individualmente così da rendere più forte la squadra. Abbiamo lavorato in settimana sui dettagli che dobbiamo migliorare, lo stiamo facendo"
Siete una squadra molto unita, questa coesione e questa forza del gruppo quanto inciderà nelle ultime 10 partite?
"L'unione che abbiamo è alla base di tutto, senza è difficile. E' alla base per poter vincere queste 10 partite che mancano"
Juventus, alle 14 la conferenza di Conceiçao
Udinese-Juventus (gara LIVEsu Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW)