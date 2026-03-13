Le critiche ricevute in passato che effetto hanno avuto?

"Mi fanno crescere perché se giochi a calcio e se giochi alla Juventus le critiche sono una cosa normale e devi conviverci. Provo a crescere con le critiche, ma anche quando mi dicono che faccio bene bisogna avere sempre equlibrio. Provo a fare sempre meglio e ad aiutare la squadra"