Il calendario della 29^ giornata di Serie A

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calendario Serie A, le partite e gli orari della 29^ giornata

guida tv

Da venerdì 13 a lunedì 16 marzo la 29^ giornata di Serie A su Sky e NOW con 3 gare in co-esclusiva: Torino-Parma, Udinese-Juventus e Como-Roma. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, skysport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli Skylights di tutti i match

Da venerdì 13 a lunedì 16 marzo appuntamento con la 29^ giornata della stagione su Sky e NOW. Venerdì alle 20.45 si gioca Torino-Parma su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sabato alle 20.45, è il momento di Udinese-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Domenica alle 18 in campo Como-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera appuntamento dalle 20 e dalle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella e Walter Zenga. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo MarocchiDomenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Lorenzo Minotti e Angelo Carotenuto ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan e Alessio Scarchilli. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Dario Massara e Luca Tommasini. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Marco BucciantiniLunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Walter Zenga e un ospite speciale: Borja Valero.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

Serie A, la programmazione della 29^ giornata su Sky e NOW

Venerdì 13 marzo

  • dalle 22.45: Friday Night con con Fabio Tavelli, Rachele Sanguliano, Massimo Marianella e Walter Zenga
  • ore 20.45: Torino-Parma su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Sabato 14 marzo

  • dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile
  • dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi
  • alle 20.45: Udinese-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Domenica 15 marzo

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Lorenzo Minotti e Angelo Carotenuto
  • dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan e Alessio Scarchilli
  • alle 18.00: Como-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
  • dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini
  • dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Dario Massara e Luca Tommasini

Lunedì 16 marzo

  • dalle 20.00 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Walter Zenga e Borja Valero

     

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Il calendario della 29^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 13 a lunedì 16 marzo la 29^ giornata di Serie A su Sky e NOW con 3...

La presentazione della 29^ giornata di Serie A

guida tv

Il 29^ turno di Serie A si apre venerdì 13 marzo con, alle 20.45, Torino-Parma su Sky - canali...

Ibra: "Allegri un vincente, già top ai miei tempi"

milan

Lo svedese ha parlato in un'intervista realizzata a Milanello da CBS Golazo. E oltre a parlare...

Torna La Penna: gli arbitri della 29^ di A

Serie A

Gianluca Manganiello è stato designato per dirigere Inter-Atalanta. Torna ad arbitrare in Serie A...

Thuram torna in gruppo, Bastoni lavora a parte

verso l'atalanta

L'Inter prepara la sfida di campionato contro l’Atalanta dopo la sconfitta nel derby. Novità da...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE