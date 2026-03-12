Offerte Sky
Ibrahimovic: "Allegri è un vincente, era già bravo quando allenava me"

milan

Lo svedese ha parlato in un'intervista realizzata a Milanello da CBS Golazo. E oltre a parlare della filosofia del Milan, ha avuto parole di elogio per Allegri: "Era già bravo quando mi allenava. È un vincente e sta gestendo alla perfezione questo gruppo"

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Massimiliano Allegri promosso, sia dall’Ibra calciatore che dall’Ibra dirigente del Milan. L’ex attaccante svedese, oggi senior advisor di Red Bird, ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Milanello a CBS Golazo. E ha avuto parole di elogio per l’allenatore rossonero, che aveva lavorato con Zlatan già nel 2010, quando arrivò dal Barcellona al Milan: “Allegri l’ho avuto anch’io come allenatore -le parole di Ibrahimovic- Lui è molto bravo nel relazionarsi coi calciatori, nella gestione del gruppo, cosa che fa in modo fantastico. Allegri ha vinto già dei trofei in questo club, e si era dimostrato già bravo quando mi allenava. Ha carattere, pure perché non era facile quando giocavo io, visto che c'erano altri giocatori con tanto carattere come Seedorf o Cassano. Noi non avevamo paura di dire le cose, ma Allegri doveva pensare al meglio per il gruppo, non al singolo. Doveva pensare a fare il meglio per la squadra, ma lo fece benissimo, e lo sta trasmettendo alla squadra anche oggi. I giocatori di allora erano diversi rispetto a quelli di oggi. Magari quelli attuali hanno un po' meno di carattere, a lui piacerebbe averne".

Ibra: "Essere al Milan non è per tutti"

Ora Allegri è di nuovo al Milan, ancora con Ibrahimovic che però adesso ha un ruolo diverso. "Lavorare con Allegri è facile -ha continuato lo svedese- Ha esperienza, è stato in grandissimi club. È un vincente, ed essere al Milan non è per tutti. Lui capisce cosa significa essere al Milan, quindi deve solo farlo capire ai giocatori. Tranne a Modric. A Modric non devi spiegare nulla. Poi abbiamo in squadra anche Rabiot che è per me di un altro livello. È strano perché in squadra abbiamo Maignan, Nkunku che è arrivato quest'anno, e Rabiot. Io ho giocato con loro che avevano 17 anni al Psg, e oggi sono tutti qui al Milan". 

