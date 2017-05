La sconfitta con l’Empoli, il pareggio con il Crotone: adesso, per il Milan, serve invertire la tendenza per riprendere al più presto la marcia verso l’Europa, iniziando già dalla gara di domenica sera a San Siro contro la Roma. "Veniamo da due pessimi risultati, abbiamo necessità di prendere più punti dell'andata in cui giocammo due ottime partite contro Roma e Atalanta, ma raccogliemmo soltanto un punto. E' il momento di riprenderci qualcosa. La Roma è ferita dal derby, ma so anche che hanno calciatori di grandissima qualità e personalità. Mi auguro di non trovarla arrabbiata, sarà una partita molto difficile: è una squadra che lotta per il secondo posto e fino a poco fa lottava per lo scudetto. Dobbiamo essere più arrabbiati di loro per fare nostra la partita. Totti? Con lui è nato un bel rapporto nel tempo. Andiamo molto d'accordo, ci vediamo spesso perchè le nostre mogli si vedono, c’è grande stima e rispetto. Non so se sia la sua ultima partita a San Siro. Ha fatto grandi cose in questo stadio, quindi mi auguro sinceramente che non giochi. Il presidente Berlusconi lo voleva al Milan, ma Totti alla Roma è intoccabile. E' andata cosi e penso sia stato un bene per tutti. Totti ha fatto la storia della Roma e del calcio italiano. Gli auguro di fare la miglior scelta possibile con la massima serenità", le parole di Vincenzo Montella in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i giallorossi.

Sulle parole di Maldini e il futuro