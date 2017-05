Verso Fiorentina-Lazio

Dopo il mini ritiro effettuato a Reggio Emilia ed il pareggio del Mapei Stadium contro il Sassuolo, per i calciatori viola è arrivato il momento di rientrare a Firenze. Quest’oggi l’allenatore Paulo Sousa ha concesso una giornata di riposo assoluto alla sua squadra, per recuperare dalle fatiche della sfida affrontata contro i neroverdi di Eusebio Di Francesco. Un giorno per riprendersi sia dal punto di vista fisico ma, soprattutto, dal punto di vista mentale. La partita contro il Sassuolo, infatti, ha ulteriormente frenato la corsa viola verso l’Europa League e, successivamente, è anche arrivata la forte contestazione dei tifosi con tanto di risposta da parte di Bernardeschi e Andrea Della Valle. La Fiorentina riprenderà a lavorare, quindi, soltanto domani per preparare la sfida di sabato pomeriggio contro la Lazio. Al Franchi, i biancocelesti, arriveranno per il primo anticipo della terzultima giornata, dopo aver festeggiato ieri l’aritmetica qualificazione all’Europa League. Obiettivo che vorrebbe raggiungere, in questo finale di stagione, anche la Fiorentina. Le milanesi stanno dando tante chance ai viola, che stanno fallendo però molto opportunità per rientrare. Il sesto posto dista appena tre punti e l’obiettivo di Paulo Sousa è quello di vincerle tutte e sperare.