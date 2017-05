Fiorentina, c'è Pioli in pole per la panchina

Sette gare senza vittoria, un solo punto nelle ultime sei partite, una corsa all’Europa League sempre più complicata: destino ormai segnato quello di Stefano Pioli sulla panchina dell’Inter . La società nerazzurra sembra infatti aver deciso per una rivoluzione estiva che coinvolgerà anche la guida tecnica, ma difficilmente Pioli rimarrà senza squadra in vista della prossima stagione. L’attuale allenatore dell’Inter, infatti, è in cima alla lista dei desideri della Fiorentina, con il club viola che a fine stagione saluterà Paulo Sousa: addio già certo con il portoghese e manovre per il futuro già iniziate.

Anzi, verrebbe da dire, decisamente ben avviate: la Fiorentina, infatti, avrebbe già una bozza d’accordo raggiunto con Pioli, che al momento è dunque sempre più in pole per la panchina della viola. E per Pioli si tratterebbe di un ritorno: da calciatore, infatti, l’attuale allenatore dell’Inter ha indossato la maglia della Fiorentina dalla stagione 1989-1990 fino all’annata 1994-1995 collezionando in totale 175 presenze e un solo gol. E adesso un ritorno vicino, ma questa volta in panchina: la Fiorentina sempre più convinta di affidare la squadra a Stefano Pioli.